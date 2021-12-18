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Доходность банковских вкладов в РФ начала превышать 9%

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 10:18
Экономика
Доходность банковских вкладов в РФ начала превышать 9%
pixabay.com  /  Paolinio

Москва, 18 декабря. Российские банки начали предлагать вклады с доходностью более 9% годовых. Об этом сообщил аналитик финансового маркетплейса «Сравни.ру» Виктор Кузьмин.

Он уточнил, что Дом.РФ уже довел свою максимальную доходность по депозитам до 9,2%. Клиенту необходимо открыть вклад на сумму от 1 до 3 млн рублей через «Финуслуги» на срок от 367 дней. По обычным вкладам максимальная ставка составляет 8,4% годовых.

«Московский кредитный банк», в свою очередь, предлагает доходность 9%. Для этого нужно открыть вклад через «Финуслуги» на 370 дней. Если не учитывать дополнительных условий, то максимальная ставка банка составляет 7,1%.

По словам Кузьмина, в декабре доходность также выросла в «Совкомбанке» (8,7%) и банке «Санкт-Петербург» (9%). Кроме того, Сбербанк и ВТБ в последний раз повысили ставки в ноябре до 8% и 9% годовых. Но такие проценты клиенты смогут получить лишь при соблюдении ряда условий.

Накануне Центробанк РФ в очередной раз повысил ключевую ставку. Теперь значение составляет 8,5% годовых. В то же время руководство регулятора не исключает дальнейшего роста показателя.

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Все новости / Экономика / Доходность банковских вкладов в РФ начала превышать 9%
банки финансы вклады
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