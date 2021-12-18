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Баранец: российская гиперзвуковая ракета «Циркон» разрушит морское господство Запада

Армия
Баранец: российская гиперзвуковая ракета «Циркон» разрушит морское господство Запада
function.mil.ru  /  Министерство обороны Российской Федерации /Creative Commons Attribution 4.0

Москва, 18 декабря. Новейшая гиперзвуковая ракета «Циркон» обеспечит России неоспоримое военное преимущество перед Западом. Об этом заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Ранее стало известно, что экипаж фрегата Северного флота ВМФ РФ «Адмирал Горшков» осуществил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из акватории Белого моря. Ракета успешно поразила цель, которая находилась на полигоне Чижа в Архангельской области, передает «Царьград».

Баранец напомнил, что «Цирконы» начнут поступать на вооружение Военно-морского флота России уже в 2022 году. При этом у противников Москвы нет средств для обнаружения и перехвата подобных ракет, в результате чего Запад лишится господства в Мировом океане, передает Sputnik.

«Поэтому на данный момент мы можем говорить, что ракета "Циркон" — это идеальное оружие. Российский ВМФ получает очень серьезный кулак. Это чрезвычайно важно, если учитывать, что, например, ВМС США и по надводному, и по подводному флоту значительно превосходят нас. Но мы способны "Цирконами" нивелировать превосходство противника», — пояснил эксперт.

Стоит отметить, что в конце ноября подмосковное НПО машиностроения приступило к серийному выпуску гиперзвуковых ракет 3М22 «Циркон». В ближайшее время они начнут поступать на вооружение российского флота.

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россия запад баранец циркон
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