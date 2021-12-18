Федун: Россия может стать лидером по поглощению СО2 за счет лесов

Москва, 18 декабря. Россия занимает первое место в мире по площади лесных массивов. Это открывает перед страной новые перспективы, заявил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. Об этом сообщает ТАСС.

Федун обратил внимание, что в 2019 году поглощающая способность лесов в стране находилась на отметке в 535 млн тонн углекислого газа. К 2050 году эти показатели могут увеличиться до 2,2 млрд тонн, однако такие результаты могут быть достигнуты только с помощью климатических проектов.

Сегодня в стране есть несколько проблем, которые не позволят быстро отказаться от использования привычных энергоресурсов, передает «ФедералПресс». Среди них оказалась нехватка эффективных систем хранения энергии, а также большой запас аккумуляторов и солнечных батарей, которые пока не удается быстро и экономически выгодно утилизировать.

Вице-президент «Лукойла» ранее отметил, что отечественный импорт газа может стать углеродно-нейтральным на 90% в ближайшие 15-30 лет.