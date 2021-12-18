Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 10:17
10:14
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за пожара на Северной верфи в Петербурге
10:13
Армия
Баранец: российская гиперзвуковая ракета «Циркон» разрушит морское господство Запада
10:11
Экономика
Федун: Россия может стать лидером по поглощению СО2 за счет лесов
10:09
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе перестал корить себя за употребление алкоголя
10:07
Экономика
Число незарегистрированных работников в Дагестане превышает количество официально занятых
10:06
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль ход проверки ДТП с маршруткой и грузовиком в Хабаровском крае
10:05
Экономика
Президент Сербии Вучич связал безответственность европейских политиков с подорожанием газа
10:02
Общество
Биолог Блохина посоветовала пить меньше кофе, чтобы быть бодрее
10:00
Происшествия
В Южной Корее врачи по ошибке привили семимесячного младенца вакциной от COVID-19
10:00
Общество
Жители Петербурга продолжают указывать на пробелы в работе Комитета по благоустройству
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Федун: Россия может стать лидером по поглощению СО2 за счет лесов

Экономика
Федун: Россия может стать лидером по поглощению СО2 за счет лесов
Агентство городских новостей Москва

Москва, 18 декабря. Россия занимает первое место в мире по площади лесных массивов. Это открывает перед страной новые перспективы, заявил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. Об этом сообщает ТАСС.

Федун обратил внимание, что в 2019 году поглощающая способность лесов в стране находилась на отметке в 535 млн тонн углекислого газа. К 2050 году эти показатели могут увеличиться до 2,2 млрд тонн, однако такие результаты могут быть достигнуты только с помощью климатических проектов.

Сегодня в стране есть несколько проблем, которые не позволят быстро отказаться от использования привычных энергоресурсов, передает «ФедералПресс». Среди них оказалась нехватка эффективных систем хранения энергии, а также большой запас аккумуляторов и солнечных батарей, которые пока не удается быстро и экономически выгодно утилизировать.

Вице-президент «Лукойла» ранее отметил, что отечественный импорт газа может стать углеродно-нейтральным на 90% в ближайшие 15-30 лет.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Федун: Россия может стать лидером по поглощению СО2 за счет лесов
федун леса углекислый газ
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать