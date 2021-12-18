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Валерий Меладзе перестал корить себя за употребление алкоголя

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 10:09
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе перестал корить себя за употребление алкоголя
Невские Новости

Москва, 18 декабря. Знаменитый певец Валерий Меладзе рассказал, как ведет себя после распития спиртных напитков. По словам исполнителя, он больше не испытывает угрызений совести за употребление алкоголя.

Артист признался, что может сделать что-то не так в состоянии опьянения. Раньше он корил себя за подобные поступки, но потом поменял подход.

«Потом дал слово — если выпил, сказал то или другое, сделал, то не буду себя корить, ведь это уже нельзя исправить», — поделился Меладзе в эфире шоу «Русские перцы» на «Русском Радио».

При этом певец подчеркнул, что хотя совесть не будет его мучать, он все же возьмет на себя ответственность за поведение после употребления алкоголя. Исполнитель пояснил, что ему просто некуда деваться.

Валерий Меладзе счастлив в браке с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой. Весной в звездной семье произошло пополнение — на свет появился третий ребенок знаменитых супругов. Певица родила от артиста дочь, которой дали имя Агата.

Помимо девочки, у Меладзе и Джанабаевой есть двое сыновей, причем старший из них уже повзрослел и покинул родительский дом — юноша уехал на учебу. По словам исполнительницы, это событие сказалось на жизни семьи, а сама она столкнулась с новыми для себя переживаниями.

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