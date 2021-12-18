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Президент Сербии Вучич связал безответственность европейских политиков с подорожанием газа

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 10:05
Экономика
Президент Сербии Вучич связал безответственность европейских политиков с подорожанием газа
wikipedia.org  /  Leon E. Panetta / Public Domain

Белград, 18 декабря. Сербский лидер поделился в эфире телеканала Pink своим мнением относительно «адских» цен на газ в Европе. Его слова передает ТАСС.

Стоимость голубого топлива в Евросоюзе достигла уже 1,7 тыс. долларов за тысячу кубических метров, что объясняется «глупыми заявлениями отдельных политиков». Соответствующей точки зрения придерживается глава Сербии Александр Вучич.

Как полагает сербский политик, ЕС «ожидает ад» и по ценникам на электроэнергию, причем ситуация грозит ухудшиться относительно нынешней примерно в сотню раз. При этом Сербия, по словам Вучича, экономит порядка 8,6 млн евро каждый день благодаря контрактам с Российской Федерацией.

«Европу в этом году ожидает ад в вопросе цены на электричество. <...> Наступил ад в ЕС и на мировом рынке благодаря безответственным политикам из Европы, поэтому цены на газ и на электричество такие. Из-за глупых заявлений отдельных политиков в Европе цена сегодня 1,7 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров газа», — заявил президент.

Москва оставила для Белграда цену газа в 270 долларов за тысячу «кубов» сроком на шесть месяцев от 25 ноября. На спотовых европейских площадках энергоноситель подорожал до 1,7 тыс. долларов за аналогичный объем пару дней назад. Эксперты отмечают, что ценник вырос на ожиданиях синоптиков, прогнозирующих снижение температуры воздуха. Помимо этого, цены топлива подогрели заявления о возможном будущем российско-германского газопровода «Северный поток — 2» и невысокая заполненность местных ПХГ параллельно с падением мощности ветрогенерации.

Холдинг «Газпром» ранее начал заполнять газом вторую нитку магистрали для поддержания стабильного давления на маршруте, но Берлин будет принимать решение по сертификации компании-оператора системы Nord Stream 2 AG только во второй половине следующего года.

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