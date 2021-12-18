Бюрократия поставила под угрозу энергобезопасность ЕС

Москва, 18 декабря. Строительство «Северного потока — 2» было закончено еще в сентябре, однако его сертификация все еще продолжается из-за бюрократических процедур. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

Он предупредил, что на фоне низких запасов цены на газ продолжат расти. Если власти ЕС такая ситуация устраивает, то они должны быть готовы платить больше, убежден специалист.

По мнению Митраховича, в случае с переносом сроков запуска «Северного потока — 2», который может обеспечить поставки дополнительных объемов газа, главную роль играет политипический контекст, а не коммерческий. Эксперт напомнил, что оператор газопровода Nord Stream 2 AG подавал заявку на сертификацию еще в сентябре.

«Та заявка, которая подавалась, она вполне учитывала нормы третьего энергопакета и нормы права Германии. И Федеральное сетевое агентство два месяца рассматривало пока не приостановило рассмотрение. Что ж они два месяца выясняли, соответствует заявка или нет нормам права? Это нужно было два месяца рассматривать? Ну как бы не серьезный подход», — уточнил эксперт.

Федеральное сетевое агентство Германии ранее сообщило, что все еще не получало документов, необходимых для продолжения сертификации «Северного потока — 2». Месяц назад регулятор приостановил выдачу лицензии Nord Stream 2 AG. Ожидалось, что сертификация завершится в первой половине 2022 года. Однако теперь стало известно, что процесс затягивается.

Ситуация с газом в Европе продолжает оставаться напряженной. Стоимость топлива находится на уровне свыше 1500 долларов за тысячу кубометров. При этом запасы газа в подземных хранилищах ниже половины от возможного объема.