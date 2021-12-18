Историк Хлобустов отметил роль «радиоигр» главы спецслужб Федотова в победе над фашизмом

Москва, 18 декабря. Масштабные операции советских органов госбезопасности были успешны во многом благодаря руководству генерал-лейтенанта Петра Федотова. Об этом рассказал историк спецслужб Олег Хлобустов.

Благодаря ему удалось сорвать блицкриг немецкой армии в начале Великой Отечественной войны, обойти фашистскую разведку и даже переиграть британцев и американцев в годы холодной войны. Советские разведку и контрразведку Федотов возглавлял в разные годы с 1930-е по 1950-е.

«Когда силы вермахта продвигались по территории СССР, перед ними выбрасывались группы парашютистов-диверсантов, в задачи которых входило уничтожение различных объектов и дезорганизация обстановки в тылу. И для борьбы с этими группами в областных управлениях вновь объединенного НКВД создавались так называемые истребительные батальоны. Первоначально их задачей была борьба с парашютистами, выявление и их задержание. Если же Красной Армии приходилось оставлять те или иные территории, то истребительные батальоны там преобразовывались в партизанские отряды», — сказал Хлобустов в интервью РИА Новости.

Осенью 1941 года благодаря задержанным гитлеровским агентам удалось узнать о разведывательных школах, где их готовили. Большая заслуга Федотова заключается в организации радиоигр. Так называлось использование радиосвязи для дезинформации разведки противника. Историки уверены, что они сыграли большую роль в победе над нацистами.

Ранее ФСБ рассекретила документы о планах Японии напасть на СССР. Токио намеревался нанести удар по Красной Армии в 1940 году.