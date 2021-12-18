Политолог Сатановский: США и НАТО не смогли просчитать ход Путина по Восточной Европе

Москва, 18 декабря. Российский МИД обнародовал проект договора с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности, и теперь расширение Альянса будет развиваться по сценарию президента РФ Владимира Путина, заявил политолог Евгений Сатановский.

По словам эксперта, публикация проекта договора о гарантиях безопасности для России является ответом Москвы на кампанию Запада по подготовке атаки на РФ, в том числе с использованием ядерного вооружения. В этой ситуации Владимир Путин сумел сделать свой грамотный ход, после которого события на территории Восточной Европы начнут развиваться по сценарию Кремля.

«До сих пор просчитать Путина ни в какой по-настоящему важной ситуации еще никому не удавалось. События явно будут развиваться не по западному сценарию и уж точно не по сценарию Киева», — написал политолог в Telegram-канале.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Евгений Сатановский подчеркнул, что суть авантюры Североатлантического альянса с расширением на восток состояла в провоцировании России на военные действия на территории Украины. После этого Киев смог бы пожаловаться на Москву, после чего НАТО прибежала бы «спасать» украинцев. Именно этот сценарий недавно отрабатывали силы Альянса над Черным морем и в Восточной Европе, заключил эксперт.

Сатановский ранее заявил, что вероятность войны между Западом и Россией является крайне высокой, однако любые агрессивные планы против Москвы обречены на провал.