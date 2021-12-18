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Жители Невского района Петербурга пожаловались на колеи и заваленные снегом тротуары

Жители Невского района Петербурга пожаловались на колеи и заваленные снегом тротуары
Невские Новости  / 

Санкт-Петербург продолжает утопать в снежном плену, причем с оттепелью ситуация в городе осложнилась: снег подтаял, смешался с грязью и превратил Северную столицу в непроходимый квест. Все это приводит к большим сложностям на дорогах и тротуарах, из-за чего горожане, уставшие от произвола Смольного и коммунальщиков, продолжают закидывать социальные сети многочисленными жалобами и возмущениями.

Так, жители Невского района города, до сих пор испытывающего на себе глобальные проблемы из-за снегопада двухнедельной давности, столкнулись с новым испытанием. Они жалуются на неочищенные парковки и отсутствие хоть какой-то реакции коммунальных служб.

«К 571 школе нужно идти по парковке, которая не убирается ЖКС-1 Невского района, несмотря на многочисленные заявки. На парковке стоит огромная колея. Тротуар, по которому можно пройти, завален снегом. Примите меры!» — пишут отчаявшиеся жители.

Проблемы со снегом в городе не решаются, наоборот, они нарастают как снежный ком. Так, в ночь с субботы на воскресенье работы у коммунальных служб (если они вообще работают) только прибавится — Санкт-Петербург и Ленинградская область столкнутся с новым суровым испытанием. Синоптики и региональные управления МЧС вновь предупреждают о снегопадах, а за городом может разразиться нешуточная метель.

«Ожидается снег, мокрый снег, в отдельных районах сильный. Днем местами слабый гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, в восточных районах сложная обстановка», — сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Синоптики ожидают снежные бури во второй половине дня в субботу, а также в ночь на воскресенье. Кроме того, постепенно в город вновь придут заморозки. На следующей неделе ожидается до 13-15 градусов ниже нуля. Зима, по мнению коммунальных служб, видимо, снова придет «неожиданно». Местные жители уже две недели призывают губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова принять меры, однако градоначальник заявляет, что коммунальные службы справляются с поставленными задачами в полной мере.

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Все новости / Жители Невского района Петербурга пожаловались на колеи и заваленные снегом тротуары
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