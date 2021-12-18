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Звезда шоу «Голоc» призналась, что участников пугало появление Градского на носилках

Шоу-бизнес
Звезда шоу «Голоc» призналась, что участников пугало появление Градского на носилках
prt scr Первый канал  /  Голос

Москва, 18 декабря. Участников и команду шоу «Голоc» напугало прибытие певца и композитора Александр Градского на съемки на носилках. Об этом вспомнила звезда вокального проекта Тамара Кутидзе.

Поскольку певица давно мечтала попасть на «Голоc», она приняла участие в кастинге, несмотря на беременность. Участница вспомнила один из комплиментов, которым одарил ее ныне покойный наставник проекта.

«Особенно меня впечатлили слова, сказанные Александром Градским в мой адрес — какая у меня красивая талия на таком большом сроке беременности», — рассказала Кутидзе в интервью «СтарХиту».

Звезда шоу «Голоc» призналась, что участников пугало появление Градского на носилках
Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Вокалистка попала в команду Леонида Агутина и дошла с ним до этапа «Нокауты». Благодаря участию в шоу она смогла услышать мудрые советы от Градского. По словам звезды «Голоcа», певец до последнего оставался объективным человеком и судил справедливо, несмотря на проблемы со здоровьем. Кутидзе также вспомнила, как отреагировали участники, когда композитор появился в студии на носилках.

«Все присутствующие были, конечно, крайне удивлены и напуганы. До конца не верили в то, что Градскому действительно так плохо. Помню, что во время съемок он просил очень много воды», — подытожила певица.

Напомним, Александр Градский ушел из жизни в ночь на 28 ноября. После смерти наставника создатели «Голоcа» придумали три варианта его замены на шоу.

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голос градский кутидзе
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