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Дефицит газа спровоцировал рост цен в Европе

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 09:36
Экономика
Дефицит газа спровоцировал рост цен в Европе
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 18 декабря. Стремительное уменьшение запасов газа в Европе спровоцировало рост его стоимости. Цена ресурса достигла 1550 долларов за 1 тысячу кубометров, сообщает ТАСС.

Ситуация продолжает ухудшаться. В ПХГ Германии осталось 59% топлива, в хранилищах Нидерландов – 44,5% газа. Хуже всего ситуация в Австрии. Газ в хранилищах страны на исходе — осталось только 39% топлива. Из хранилищ Украины истратили практически весь газ.

Впрочем, есть страны, в которых ситуация гораздо лучше: хранилища Польши заполнены на 92%, Португалии — на 79%, Италии — на 78%, Дании — на 73%. В среднем ПХГ Европы заполнены на 62% — это гораздо меньше, чем обычно в этот период.

«Газпром» продолжает поставки газа в Европу. Еврокомиссия в растерянности — страх энергетического коллапса не способствует принятию единого решения. Одни призывают к совместному приобретению газа странами ЕС, другие требуют запретить его долгосрочные закупки из-за стремления перейти к «зеленой энергетике» после 2049 года. Для вступления в силу рекомендаций ЕК они должны быть одобрены Европарламентом и всеми 27 странами ЕС.

Концерн «Газпром» за период с января по ноябрь текущего года повысил экспорт сырья до 171,5 млрд кубических метров. Среди наиболее увеличивших закачку сырья стран — Румыния (221,8%), Сербия (85,8%), Турция (83,7%), Словения (53,9%) и Болгария (43,8%).

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