Украинские хлебопекари терпят убытки из-за высоких цен на газ

Киев, 18 декабря. Представители Ассоциации хлебопекарной отрасли Украины написали письмо на имя президента страны Владимира Зеленского, сообщив о проблемах с поставками продукции. Их деятельность не приносит желаемых доходов из-за повышенной стоимости газа, сообщает «Газета.ru».

Совладелец компании HD-group Сергей Чекальский обратил внимание, что многие местные пекари не могут поднять цену на свою продукцию, так как она «зафиксирована контрактами с ретейлерами на определенное время». Он вместе с коллегами попросил власти выделить предприятиям часть льготного газа или предоставить субсидии.

«Рост цен спровоцирует перебои в производстве хлеба и его поставках в торговые заведения, неизбежно возникновение социального напряжения в обществе и других негативных последствий экономического и социального характера», — написали авторы обращения.

Кабинет министров Украины ранее начал разрабатывать план по переводу местных ТЭС и ТЭЦ на работу с использованием газа. Правительство вынуждено заменить уголь на предприятиях голубым топливом из-за низкого уровня запасов ресурса.