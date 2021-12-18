Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 10:17
10:14
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за пожара на Северной верфи в Петербурге
10:13
Армия
Баранец: российская гиперзвуковая ракета «Циркон» разрушит морское господство Запада
10:11
Экономика
Федун: Россия может стать лидером по поглощению СО2 за счет лесов
10:09
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе перестал корить себя за употребление алкоголя
10:07
Экономика
Число незарегистрированных работников в Дагестане превышает количество официально занятых
10:06
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль ход проверки ДТП с маршруткой и грузовиком в Хабаровском крае
10:05
Экономика
Президент Сербии Вучич связал безответственность европейских политиков с подорожанием газа
10:02
Общество
Биолог Блохина посоветовала пить меньше кофе, чтобы быть бодрее
10:00
Происшествия
В Южной Корее врачи по ошибке привили семимесячного младенца вакциной от COVID-19
10:00
Общество
Жители Петербурга продолжают указывать на пробелы в работе Комитета по благоустройству
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Союзмультфильм» выпустил первую серию перезапуска «Ну, погоди!»

Общество
«Союзмультфильм» выпустил первую серию перезапуска «Ну, погоди!»
Кадры из мультфильма «Ну, погоди»

Москва, 18 декабря. «Союзмультфильм» показал первый эпизод обновленного мультфильма «Ну, погоди!». Премьера состоялась на YouTube-канале студии 17 декабря.

Перезапуск истории о противостоянии Волка и Зайца получил название «Ну, погоди! Каникулы». В первой серии, которая называется «Лунапарк», хищник досаждает сопернику в парке аттракционов.

Причиной злости Волка становится ревность. В начале серии персонаж встречает косулю Улю, к которой начинает испытывать симпатию, однако она отдает предпочтение более культурному и позитивно настроенному Зайцу.

Главных героев обновленного «Ну, погоди!» озвучили комики Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев. При этом персонажи говорят в мультфильме очень мало — диалогов между ними практически нет.

Ранее «Союзмультфильм» представил трейлер перезапуска «Ну, погоди!». Судя по нему, в одной из серий персонажей ждут приключения на пляже.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Союзмультфильм» выпустил первую серию перезапуска «Ну, погоди!»
союзмультфильм ну погоди заяц и волк
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать