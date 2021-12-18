«Союзмультфильм» выпустил первую серию перезапуска «Ну, погоди!»

Москва, 18 декабря. «Союзмультфильм» показал первый эпизод обновленного мультфильма «Ну, погоди!». Премьера состоялась на YouTube-канале студии 17 декабря.

Перезапуск истории о противостоянии Волка и Зайца получил название «Ну, погоди! Каникулы». В первой серии, которая называется «Лунапарк», хищник досаждает сопернику в парке аттракционов.

Причиной злости Волка становится ревность. В начале серии персонаж встречает косулю Улю, к которой начинает испытывать симпатию, однако она отдает предпочтение более культурному и позитивно настроенному Зайцу.

Главных героев обновленного «Ну, погоди!» озвучили комики Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев. При этом персонажи говорят в мультфильме очень мало — диалогов между ними практически нет.

Ранее «Союзмультфильм» представил трейлер перезапуска «Ну, погоди!». Судя по нему, в одной из серий персонажей ждут приключения на пляже.