The War Zone: испытание американской гиперзвуковой ракеты прошло неудачно

Вашингтон, 18 декабря. Очередное испытание американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) завершилось провалом, передает The War Zone со ссылкой на представителя ВВС США.

Согласно имеющейся информации, тестовый пуск AGM-183A планировалось провести с бомбардировщика В-52 ВВС США. Планировалось, что она наберет скорость в пять раз выше, чем скорость звука.

«Последовательность стартовых операций была прервана до отделения (ракеты. — Прим. ред. ) из-за неизвестной проблемы», — отметил представитель ВВС США.

Он добавил, что ракета будет передана производителю для анализа сложившейся ситуации. В США надеются, что испытания ракеты в скором времени возобновятся. Авторы материала отмечают, что это уже третьи испытания американской гиперзвуковой ракеты, которые заканчиваются неудачей.

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