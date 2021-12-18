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Bloomberg: Вашингтон считает неприемлемыми предложения Москвы по НАТО

Политика
Bloomberg: Вашингтон считает неприемлемыми предложения Москвы по НАТО
bloomberg.com  /  Bloomberg

Вашингтон, 18 декабря. США назвали часть предложений России по НАТО «полезными», а другую — «неприемлемыми». Об этом сообщил анонимный источник Bloomberg из администрации американского президента Джо Байдена.

Согласно проекту договоров о безопасности в Европе, Москва предлагает исключить расширение НАТО на восток. Кроме того, в документе есть пункт, что страны не будут развертывать ракеты малой и средней дальности в Европе. Данные предложения сейчас находятся на рассмотрении американского руководства.

«Некоторые из них полезные, а некоторые — неприемлемые. США планируют дать ответ России примерно на следующей неделе», — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Федеральное сетевое агентство (BNA) ФРГ считает, что решение по «Северному потоку — 2» не будет принято в первой половине следующего года. Информацию об это передает агентство Bloomberg.

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