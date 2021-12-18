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Депутат Рады Кива заявил о «тайных договоренностях» США и России по присоединению Крыма

Политика
Депутат Рады Кива заявил о «тайных договоренностях» США и России по присоединению Крыма
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Сергеева

Киев, 18 декабря. Вашингтон дал «тайное согласие» на воссоединение Крыма с Россией, которое произошло в 2014 году. Такое заявление поступило от депутата фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Украинский парламентарий уверен, что «Украина отдала России Крым вместе с Америкой» в рамках «соглашений» за тот государственный переворот, который случился на территории страны в 2014 году. Кива поделился своими выводами в интервью изданию Telegraf.

Депутат Верховной Рады подчеркнул, что Белый дом после привода подконтрольных ему сил в правительство Украины, не стал считаться с позицией Кремля, который имел свои стратегические цели в регионе. По мнению Кивы, именно после соглашения России и США врио главы украинского государства Александр Турчинов отдал приказ о выводе киевских военных из Крыма.

Ранее депутат Рады Илья Кива высмеял Владимира Зеленского за «несбывшийся» госпереворот. Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратил внимание, что власть в стране так и не свергли, хотя Зеленский прогнозировал государственный переворот на 1 декабря.

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Все новости / Политика / Депутат Рады Кива заявил о «тайных договоренностях» США и России по присоединению Крыма
украина сша крым
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