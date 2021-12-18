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Сенатор Пушков указал на подготовку НАТО войны с Россией

Политика
Сенатор Пушков указал на подготовку НАТО войны с Россией
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 18 декабря. Запад ведет переговоры с Россией, но в то же время ведет подготовку к войне. Об этом заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков.

По его словам, НАТО ведет военные приготовления, о чем говорит выход Альянса на протяженную границу с Россией с помощью Украины. НАТО собирается сделать из Киева «плацдарм», с помощью которого можно угрожать Москве, заявил Пушков в эфире радио «Говорит Москва».

Сенатор отметил, что при этом НАТО вовсе не обязательно официально принимать Украину в свой состав. Достаточно поставлять ей оружие. Но гарантировать безопасность Киеву в Альянсе не собираются.

«Я прекрасно знаю тактику наших западных контрагентов: мы готовы с вами разговаривать, но вы должны принять наши следующие условия. Это называется диалог с позиции силы», — подчеркнул Пушков.

Россия ранее опубликовала проект договоров с США и НАТО, в которых предложила в том числе гарантировать не расширение НАТО на восток. Американский эксперт назвал это стремлением Москвы к миру, в отличие от стран Запада.

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украина нато пушков
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