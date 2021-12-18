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Авария с участием четырех грузовиков произошла на трассе М5 в Башкирии

Происшествия
Авария с участием четырех грузовиков произошла на трассе М5 в Башкирии
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Уфа, 18 декабря. Авария с участием четырех грузовых автомобилей утром 18 декабря произошла на трассе М5 на территории Башкирии. Соответствующей информацией поделились сотрудники правоохранительных органов.

ДТП случилось в восьмом часу утра на 1536 километре трассы Самара — Уфа — Челябинск. Инцидент произошел в Иглинском районе. По предварительной информации, в аварии приняли участие две Scania, Man, Mercedes-Benz. Во время происшествия никто не пострадал. Однако в результате ДТП грузовые машины получили механические повреждения.

В результате этой аварии движение на федеральной автодороге полностью пришлось перекрыть. Для легковых машин организовали объезд. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов и работники других экстренных служб. Подробности, детали, причины и обстоятельства происшествия в данный момент выясняются.

Два человека ранее пострадали во время массовой аварии. Инцидент произошел на трассе Ухта — Дальний. В ДТП приняли участие четыре машины.

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