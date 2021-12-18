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Изменение некоторых штрафов ждет автомобилистов в 2022 году

Общество
Изменение некоторых штрафов ждет автомобилистов в 2022 году
pxhere.com  /  pxhere.com

Москва, 18 декабря. Российских автомобилистов с 2022 года ждут изменения: будут введены новые штрафы и изменятся суммы взыскания за уже существующие нарушения.

Среди нововведений — штраф за опасное вождение в размере 3 тыс. рублей. За перевозку ребенка без автомобильного кресла придется заплатить уже не 3, а 5 тыс. рублей. Тонировка водителю обойдется в 4 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения — в 5 тыс. рублей.

Если автомобилиста поймают за повторное управление машиной с нечитаемыми номерами, то штраф для него составит до 5 тыс. рублей, возможно и лишение прав на срок до трех месяцев.

Отказ остановить машину в ходе погони обойдется штрафом в 40 тыс. рублей или лишением прав на срок до трех лет, если это действие создало угрозу жизни и здоровью россиян. Управление машиной в пьяном виде может привести к штрафу в 30 тыс. рублей или лишению прав на срок до двух лет. Если в машине в это время находился ребенок, то водителю придется заплатить до 50 тыс. рублей, также возможно лишение прав на три года.

Автомобильные угонщики всегда оставляют следы при попытке взломать машину. Директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Алексей Балашов перечислил основные признаки взлома.

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