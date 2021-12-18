Изменение некоторых штрафов ждет автомобилистов в 2022 году

Москва, 18 декабря. Российских автомобилистов с 2022 года ждут изменения: будут введены новые штрафы и изменятся суммы взыскания за уже существующие нарушения.

Среди нововведений — штраф за опасное вождение в размере 3 тыс. рублей. За перевозку ребенка без автомобильного кресла придется заплатить уже не 3, а 5 тыс. рублей. Тонировка водителю обойдется в 4 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения — в 5 тыс. рублей.

Если автомобилиста поймают за повторное управление машиной с нечитаемыми номерами, то штраф для него составит до 5 тыс. рублей, возможно и лишение прав на срок до трех месяцев.

Отказ остановить машину в ходе погони обойдется штрафом в 40 тыс. рублей или лишением прав на срок до трех лет, если это действие создало угрозу жизни и здоровью россиян. Управление машиной в пьяном виде может привести к штрафу в 30 тыс. рублей или лишению прав на срок до двух лет. Если в машине в это время находился ребенок, то водителю придется заплатить до 50 тыс. рублей, также возможно лишение прав на три года.

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