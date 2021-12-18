Доход по вкладам без налога россиян увеличится до 85 тысяч рублей в 2022 году

Москва, 18 декабря. Имеющие вклады в банках на сумму более миллиона рублей россияне должны будут платить налог, если их процентный доход в следующем году превысит 85 тысяч рублей.

Доходы россиян по вкладам облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. Под налогообложение подпадает совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплачиваемый ежегодно, с вычетом необлагаемого процентного дохода.

Банк России по итогам последнего в 2021 году заседания повысил ключевую ставку до 8,5%. Таким образом, в следующем году не облагаемый налогом доход со вкладов составит 85 тысяч рублей. В 2021 году он составляет 42,5 тысячи рублей. Впервые заплатить этот налог россияне должны будут в 2022 году (до 1 декабря).

Ранее экономист перечислил причины отказа россиян закрыть невыгодные вклады. Большая часть россиян держат средства на банковских депозитах, несмотря на увеличение инвестиций в биржевые инструменты.