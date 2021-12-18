Российские банки готовятся к повышению ставок по кредитам после Нового года

Москва, 18 декабря. Кредитные организации продолжат политику по увеличению ставок по кредитам после решения Банка России по ключевой ставке.

В ходе опроса кредитных организаций РИА Новости выяснил, что следующий раунд ужесточения условий начнется после Нового года. Накануне Банк России в седьмой раз подряд повысил ключевую ставку до 8,5% годовых.

«Ставки по банковским продуктам вырастут соразмерно повышению ключевой ставки ЦБ», - отметил зампред правления «Абсолют Банка» Антон Павлов.

Ранее стало известно о планах Центробанка внести поправки в закон «О потребкредите». Согласно нововведениям, заемщики смогут оформлять отсрочку в финансовых организациях сроком на три месяца.