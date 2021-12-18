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Антонов напомнил НАТО о недопустимости нарушения красных линий России

Политика
Антонов напомнил НАТО о недопустимости нарушения красных линий России
Pr Scr youtube.com  /  STIMSON

Вашингтон, 18 декабря. Гипотетическое членство Украины в НАТО выходит за красные линии национальных интересов России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Антонов назвал «безосновательной пропагандой» обвинения России в «агрессивных планах» против Украины. Об этом он заявил в интервью американскому еженедельнику Newsweek.

«Ежедневные предупреждения госдепартамента и Пентагона о наращивании Россией военного присутствия возле границ Украины — не более, чем пропаганда. Я хотел бы напомнить, что Россия имеет все права свободно перемещать войска по своей территории и проводить тренировочную деятельность. Мы никому не угрожаем», — сказал он.

Дипломат также заявил, что продолжающаяся при участии Альянса милитаризация Украины, присутствие западных войск на ее территории и гипотетическое членство страны в НАТО неприемлемы. Эти шаги выходят за красные линии России.

Ранее Антонов указал на вину США в миграционном кризисе в Евросоюзе. Он призвал отказаться от санкций и угроз в отношении Минска и начать решать проблему в соответствие с международным гуманитарным правом.

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антонов нато Красные линии
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