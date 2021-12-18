Посол Антонов: Россия ждет призыва США к Украине о выполнении Минских соглашений

Москва, 18 декабря. Россия хочет, чтобы США простимулировали Украину к выполнению Минских соглашений. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Дипломат в интервью американскому изданию Newsweek заявил, что Минские соглашения являются бесспорной основой разрешения ситуации на Востоке Украины. По его мнению, у США есть необходимые ресурсы, чтобы простимулировать украинского президента Владимира Зеленского к их выполнению.

«У США есть ресурсы, чтобы простимулировать Зеленского к имплементации минских соглашений, которые были утверждены резолюцией СБ ООН 2202 и носят юридически обязывающий характер», — указал Антонов.

Ранее Антонов напомнил США, что Россия ни на кого не собирается нападать. По его словам, антироссийская истерия является стремлением Зеленского оправдать свои провалы.