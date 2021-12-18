Запуск спутника «Глонасс-К2» может состояться во втором квартале 2022 года

Москва, 18 декабря. Запуск первого навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К2» может состояться во втором квартале 2022 года. Об этом заявил источник в ракетно-космической отрасли.

«Глонасс-К2» является спутником нового поколения системы ГЛОНАСС. На сегодняшний день аппарат уже собран и проходит испытания, передает слова источника издание ТАСС.

«Запуск российского навигационного спутника «Глонасс-К2» планируется осуществить в середине второго квартала 2022 года», — добавил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Роскосмос и АО «Российские космические системы» заключили контракт на проведение исследований в области информационной безопасности системы ГЛОНАСС. Информация об этом была опубликована на портале госзакупок.