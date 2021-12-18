Посол России в США назвал недобросовестной конкуренцией угрозы в сторону «СП-2»

Москва, 18 декабря. Угрозы США в адрес участников проекта строительства трубопровода «Северный поток - 2» объясняются недобросовестной конкуренцией. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломат в интервью журналу Newsweek заявил, что газопровод является исключительно коммерческим проектом. Санкции и другие угрозы участников данного консорциума используются в целях недобросовестной конкуренции, подчеркнул он.

Антонов напомнил, что сооружение трубопровода было успешно завершено, несмотря на усилия по срыву проекта со стороны США и ряда их союзников в Европе. Сейчас идет процесс сертификации.

«Москва доказала, что является «надежным партнером» в деле поставок энергоресурсов за «долгие годы честного взаимодействия с Европой и другими потребителями российских углеводородов», — подчеркнул Антонов.

Россия никогда не навязывала свои поставки и не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления, отметил посол. Антонов заявил, что выбор поставщиков энергоресурсов должен оставаться за европейскими потребителями.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что информация о сроках запуска газопровода «Северный поток — 2» пока отсутствует. По его словам, это вопрос исключительно Федерального сетевого агентства Германии.