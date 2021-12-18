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Российские полицейские выиграли более 400 исков по делам о защите чести с 2020 года

Общество
Российские полицейские выиграли более 400 исков по делам о защите чести с 2020 года
prok-murmansk.ru  /  Прокуратура Мурманской области

Москва, 18 декабря. Сотрудники российской полиции смогли выиграть более 400 исков по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации в судах с 2020 года.

Всего за последние два года из-за клеветы и оскорблений представителей власти было заведено более 500 уголовных дел. По делам о защите чести, достоинства и деловой репутации суды приняли положительное решение 412 раз, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ведомстве добавили, что деятельность подразделения собственной безопасности направлена на поддержание авторитета министерства в обществе и доверительного отношения россиян к полицейским. Распространение клеветы, угрозы, порочащих сведений о полиции чаще всего распространяются в интернете.

Ранее в МВД сообщили о новой схеме обмана россиян мошенниками. Злоумышленники прикидываются специалистами по восстановлению заблокированных профилей.

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