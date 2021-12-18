Посол в США Антонов объяснил укрепление партнерства России и КНР международной обстановкой

Москва, 18 декабря. Россия и Китай вынуждены укреплять стратегическое партнерство на фоне международной обстановки, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому еженедельнику Newsweek.

Страны при этом не преследуют геополитические цели, в отличие от США и их союзников по НАТО. Антонов добавил, что российская внешняя политика основана на принципах равенства, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что миграционный кризис возник из-за попыток Запада навязать всему миру свое видение демократии, комментируя ситуацию с беженцами из Белоруссии. Антонов призвал отказаться от санкций и угроз в отношении Минска и начать решать проблему в соответствие с международным гуманитарным правом.