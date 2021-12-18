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Самолет Минобороны России доставил в Кабул гуманитарную помощь

Политика
Самолет Минобороны России доставил в Кабул гуманитарную помощь
stat.mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Кабул, 18 декабря. Самолет из группировки военно-транспортной авиации Минобороны России приземлился в афганской столице Кабул, доставив гуманитарную помощь.

В министерстве уточнили, что по распоряжению главы Минобороны Сергея Шойгу для доставки гуманитарной помощи выделено три самолета военно-транспортной авиации. Они вылетели с аэродрома Чкаловский, чтобы доставить груз в Кабул.

По поручению российского лидера Владимира путина, самолеты Минобороны эвакуируют из Афганистана сотни граждан РФ, Киргизии и афганских студентов, которые учатся в российских вузах.

Ранее сообщалось, что студенты из Афганистана приехали в Россию для учебы в вузах Министерства обороны. После этого они временно находились на карантине в московском Российском университете дружбы народов, а затем улетели в Екатеринбург.

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афганистан минобороны рф гуманитарная помощь
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