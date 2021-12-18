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Минздрав Египта заявил о первых выявленных случаях заражения омикрон-штаммом

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 06:25
Общество
Минздрав Египта заявил о первых выявленных случаях заражения омикрон-штаммом
Федеральное агентство новостей

Каир, 18 декабря. Первые три случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» обнаружили в Египте.

Официальный представитель минздрава Египта Хусам Абдель Гаффар сообщил о появлении в стране нового омикрон-штамма. Его выявили у прибывших из-за рубежа в аэропорту Каира. Об этом сообщает электронная версия газеты «Аш-Шурук».

«Они изолированы, приняты все меры предосторожности для исключения каких-либо контактов с заболевшими», — заявил Гаффар.

Отмечается, что у двух зараженных не проявляются симптомы заболевания. У третьего признаки болезни есть, но она протекает в легкой форме.

Ранее сразу четыре случая заражения штаммом «Омикрон» зафиксировали в Катаре. Первые инфицированные штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон» были зафиксированы в ноябре 2021 года в Южно-Африканской Республике и Ботсване.

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египет омикрон гаффар
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