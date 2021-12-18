Россия официально вышла из Договора по открытому небу

Москва, 18 декабря. Россия в субботу официально выйдет из Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее решение было принято после того, как соглашение покинули США.

Европейские союзники Соединенных Штатов отказались дать Москве гарантии, что информация, собранная в ходе пролетов над территорией России, не будет передаваться Вашингтону.

Стоит отметить, что пока остается неясной судьба Белоруссии в рамках договора, которая входила в единую группу с Россией. В Минске утверждают, что решение о дальнейшем участии или неучастии республики в ДОН будет тщательно обдумано и принято в консультациях с Москвой.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что РФ обладает спутниками, способными отслеживать передвижение военных как на территории Европы, так и в США.