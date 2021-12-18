Эксперт из США признал стремление России к миру в Европе

Вашингтон, 18 декабря. Проекты России по договорам с США и НАТО явно показывают, какая из сторон хочет мира в Европе. Об этом заявил координатор американской Объединенной национальной антивоенной коалиции» Джо Ломбардо.

Москва ранее опубликовала документы, в которых предложила США и НАТО принять положение о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг от друга, а также отказала от дальнейшего расширения Альянса на восток. То, что Россия выступила с таким предложением, важно, отметил эксперт в интервью РИА Новости.

«Однако я не думаю, что оно остановит США и НАТО в их агрессивных действиях в отношении России и других стран», — подчеркнул Ломбардо.

По словам эксперта, Вашингтон уже создал напряженность и не собирается ее снижать, чтобы подпитывать свой военно-промышленный комплекс ради экономической выгоды. Однако предложение России ясно дает понять всему миру, кто в этой ситуации хочет мира, а кто проявляет агрессию, заключил эксперт.

Миграционный кризис возник из-за попыток Запада навязать всему миру свое видение демократии, а не по вине Белоруссии, заявил ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.