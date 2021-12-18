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МЧС посоветовало не использовать хлопушки около свечей во время празднования Нового года

Общество
МЧС посоветовало не использовать хлопушки около свечей во время празднования Нового года
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Москва, 18 декабря. Новогодние хлопушки запрещено применять около свечей, а бенгальские огни для безопасности лучше использовать на улице. Соответствующей информацией поделился пресс-центр подмосковного ГУ МЧС России.

Пресс-служба МЧС во время беседы с ТАСС сообщила, что хлопушки нельзя использовать возле свечей и раскаленных спиралей. Это может стать причиной воспламенения конфетти или серпантина.

Эксперты также подчеркнули, что содержимое хлопушки вылетает из нее под давлением. Из-за этого ее не следует направлять в лицо и на осветительные приборы. В ином случае возможны повреждения глаз или разрушения. Цветные бенгальские огни во время горения выделяют вредные окиси. По этой причине поджигать их лучше всего на улице или моментально хорошо проветрить помещение.

Исследовательница этикета Татьяна Митрофанова недавно дала советы по выбору новогоднего подарка для коллег. По ее словам, не стоит дарить брендированные сувениры.

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