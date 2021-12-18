Депутат Рады Бойко заявил о смене парламента Украины в начале 2022 года

Киев, 18 декабря. Сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко сообщил, что, по его мнению, Верховная рада Украины изменится в 2022 году.

Соответствующее заявление политик сделал в эфире телеканала «Украина 24».

«В первую очередь нужно поменять парламент, я убежден, что в начале следующего года мы это сделаем», — сказал Бойко.

Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Голос»1 Инна Совсун возмутилась заявлением главы государства Владимира Зеленского о референдуме по Донбассу. Она заявила, что оно является безответственным. Об этом пишет издание «Ямал-Медиа».

1 Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента