Юрист Спиридонова: супруги не имеют прав на принадлежавшее им до брака имущество

Москва, 18 декабря. Супруги не вправе претендовать на имущество, которое принадлежало каждому из них до вступления в брак. Об этом сообщила управляющий партнер «Легес-Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Юрист в беседе с «Праймом» отметила, что приобретенное во время брака на личные средства имущество, принадлежавшее одному из супругов, не будет подлежать разделу. Однако суд может признать личное имущество одного супруга общим, если они в период брака вложили в него общие или личные деньги второго супруга.

Общим имуществом пары нельзя признать приватизированную квартиру. Имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения могут быть определены в брачном договоре.

Ранее юрист посоветовал оспорить кадастровую стоимость имущества для снижения налога. Специалист также напомнил о налоговых вычетах при покупке и реализации недвижимости.