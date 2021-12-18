Время полета самого длинного авиарейса в 2021 году составило более 18 часов

Москва, 18 декабря. Авиакомпании продолжают устанавливать рекорды самых длинных перелетов, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

В 2021 году первое место занял вновь запущенный рейс Singapore Airlines, следующий из Нью-Йорка в сингапурский международный аэропорт Чанги. Расстояние между указанными воздушными гаванями составляет 15348 километров. При этом самолет находится в воздухе в течение 18 часов 40 минут.

Ранее сообщалось, что лучшей авиакомпанией Восточной Европы вот уже второй год подряд признан российский «Аэрофлот». Данную награду присудил американский журнал Global Traveler.