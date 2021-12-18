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Время полета самого длинного авиарейса в 2021 году составило более 18 часов

Общество
Время полета самого длинного авиарейса в 2021 году составило более 18 часов
pexels.com  /  Tarik Nachat

Москва, 18 декабря. Авиакомпании продолжают устанавливать рекорды самых длинных перелетов, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

В 2021 году первое место занял вновь запущенный рейс Singapore Airlines, следующий из Нью-Йорка в сингапурский международный аэропорт Чанги. Расстояние между указанными воздушными гаванями составляет 15348 километров. При этом самолет находится в воздухе в течение 18 часов 40 минут.

Ранее сообщалось, что лучшей авиакомпанией Восточной Европы вот уже второй год подряд признан российский «Аэрофлот». Данную награду присудил американский журнал Global Traveler.

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авиарейс атор singapore airlines
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