Дети Градского помогут подготовить выступления участникам «Голоса» из команды отца

Москва, 18 декабря. Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября, однако после себя он оставил незаконченное шоу «Голос»1, где был наставником для своей команды. Помочь в завершении передачи вызвались его дети Мария и Даниил.

Информацию подтвердил телеведущий Дмитрий Нагиев, который также добавил, что детям и подопечным Градского удалось воплотить все творческие задумки наставника. Как добавила Мария, процесс был сложный, однако она с братом постаралась сделать все возможное.

«Сложно это, для нас с Даней тоже очень непросто, но так сложилось. И нам не остается выбора помимо того, чтобы пытаться помочь команде папы», — сообщила она.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст ранее заявлял, что заменять покойного Градского не планируется. Судьба подопечных артиста будут решать зрители. Создатели шоу «Голос», в свою очередь, рассматривают варианты замены покойного Градского. Они предлагают три исхода, среди которых сын исполнителя и голограмма.

1 Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента