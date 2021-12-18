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Дети Градского помогут подготовить выступления участникам «Голоса» из команды отца

Общество
Дети Градского помогут подготовить выступления участникам «Голоса» из команды отца
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 18 декабря. Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября, однако после себя он оставил незаконченное шоу «Голос»1, где был наставником для своей команды. Помочь в завершении передачи вызвались его дети Мария и Даниил.

Информацию подтвердил телеведущий Дмитрий Нагиев, который также добавил, что детям и подопечным Градского удалось воплотить все творческие задумки наставника. Как добавила Мария, процесс был сложный, однако она с братом постаралась сделать все возможное.

«Сложно это, для нас с Даней тоже очень непросто, но так сложилось. И нам не остается выбора помимо того, чтобы пытаться помочь команде папы», — сообщила она.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст ранее заявлял, что заменять покойного Градского не планируется. Судьба подопечных артиста будут решать зрители. Создатели шоу «Голос», в свою очередь, рассматривают варианты замены покойного Градского. Они предлагают три исхода, среди которых сын исполнителя и голограмма.

1 Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента

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голос градский участники продолжение
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