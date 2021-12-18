Сербия ежедневно экономит 8,6 млн долларов на газе благодаря договору с Россией

Белград, 18 декабря. Официальный Белград благодаря договору с Москвой о поставках газа по 270 долларов сроком на шесть месяцев ежедневно экономит 8,6 миллиона долларов. Об этом рассказал сербский президент Александр Вучич.

Он также сообщил, что Сербия планирует закупать у России еще четыре миллиона кубометров газа в сутки. По словам Вучича, цена, которую Белград платит Москве за поставку топлива, в шесть раз ниже европейской биржевой. Об этом президент Сербии рассказал в эфире TV Pink.

«Представьте себе, если бы я об этом (в ноябре — Прим. ред.) с Путиным не договорился, и с 1 января у нас была бы такая цена. Мы за 10 миллионов кубометров платили бы 17 миллионов долларов, а так платим немногим более 1,6 миллиона», — отметил Вучич.

Помимо этого, ранее правительство Сербии и представители российской государственной корпорации «Росатом» заключили договор на проведение совместных работ по развитию технологий мирного атома. На территории страны планируется построить Центр ядерных технологий.