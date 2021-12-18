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Антонов указал на вину США в миграционном кризисе в Евросоюзе

Политика
Антонов указал на вину США в миграционном кризисе в Евросоюзе
Россия 24  /  Prt Scr «Вести»

Вашингтон, 18 декабря. Миграционный кризис возник из-за попыток Запада навязать всему миру свое видение демократии, а не по вине Белоруссии, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Антонов призвал отказаться от санкций и угроз в отношении Минска и начать решать проблему в соответствие с международным гуманитарным правом. Об этом дипломат заявил в интервью американскому еженедельнику Newsweek.

«Глубинная причина возникновения такой ситуации заключается в попытках западных стран, включая США, навязать свое видение демократии по всему миру. Такая деятельность США и их партнеров на протяжении последних десятилетий привела к серии региональных конфликтов», — сказал он.

Антонов добавил, что это привело к ухудшению ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и Северной Африке, а также к экономическому спаду и массовым потокам миграции. Посол объяснил, что Белоруссия не по своей вине стала транзитным пунктом для беженцев.

Ранее Антонов предостерег от попыток проверять российскую оборону на прочность, потому что это крайне опасно. Дипломат подчеркнул, что Москва не испугается НАТО, после чего последует ответ.

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мигранты антонов евросоюз
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