Стоимость абонементов в фитнес-клубы России в 2022 году вырастет до 10%

Москва, 18 декабря. Цены абонементов в фитнес-клубы России в 2022 году могут вырасти до 10%. Соответствующее заявление сделала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева.

По ее словам, в 2020 году закрылись 20% клубов страны, что приравнивается к почти 600 небольших клубов и маленьких фитнес-студий. Тогда как в 2021 году — еще 15-20%. В связи с их закрытием повышаются и цены на абонементы.

«Для клиентов в 2022 году, прежде всего, изменится стоимость абонементов. Цены будут повышаться последовательно — на 3-5% в квартал, а по году — до 10%», — поделилась Киселева в интервью РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российским фитнес-клубам пришлось сократить число сотрудников за время пандемии COVID-19. Об этом заявила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.