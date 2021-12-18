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Кремль: Белоруссия знает о сожалении Москвы в связи с отношением Минска к «КП»

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 03:11
Политика
Кремль: Белоруссия знает о сожалении Москвы в связи с отношением Минска к «КП»
pexels.com  /  NO NAME

Москва, 18 декабря. Республика Беларусь знает, что Москва сожалеет об отношении Минска к «Комсомольской правде» и ряду других российских СМИ. Соответствующее заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков сообщил об этом в программе «Специальный гость с Тиной Канделаки» в эфире телеканала RTVI.

«Они знают, что мы весьма и весьма сожалеем о ситуации с «Комсомольской правдой», с другими нашими коллегами. И мы эти наши сожаления неоднократно доводили до сведения наших друзей в Минске», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Корреспондента «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко в октябре допросили в столице республики в качестве подозреваемого, а затем его заключили под стражу по решению суда. Дело на Можейко заведено по статьям о разжигании розни и оскорблении представителя власти. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден не являются друзьями. По его словам, у глав государств не было возможности пообщаться тесно и стать приятелями.

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Все новости / Политика / Кремль: Белоруссия знает о сожалении Москвы в связи с отношением Минска к «КП»
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