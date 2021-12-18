Инвестор Шульгин назвал швейцарский франк и йену устойчивыми к девальвации

Москва, 18 декабря. Швейцарский франк, иена и датская крона остаются наиболее устойчивыми к доллару. Об этом сообщил глава отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Специалист в беседе с «Праймом» отметил, что несмотря на серьезные структурные изменения в международной валютной системе, произошедшие за последние 60 лет, доллар США остается доминирующей резервной валютой. С начала 1970-х годов индекс доллара к корзине основных валют нечасто по итогам года рос или падал более чем на 10%.

Эксперт заявил, что за последние 20 лет стоимость доллара США по отношению к основным валютам в целом не изменилась. При этом его доля в мировых резервах снизилась и в будущем продолжит снижаться.

Шульгин подчеркнул, что швейцарский франк, иена и датская крона в 2021 году подешевели к доллару на 4%, 9% и 8% соответственно. С позиции долгосрочного горизонта они остаются наиболее устойчивыми для обесценивания относительно доллара, указал он.

Ранее турецкая лира установила очередной антирекорд, опустившись утром до уровня в 15,689 единиц за доллар. Это произошло после решения ЦБ Турции о снижении ключевой ставки на 1%.