Эксперт Балашов перечислил признаки готовящегося угона автомобиля

Москва, 18 декабря. Автомобильные угонщики всегда оставляют следы при попытке взломать машину. Директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Алексей Балашов перечислил основные признаки взлома.

Главным признаком готовящегося угона являются попытки вскрытия. На следы взлома указывают проблемы с системой сигнализации или ошибки в работе электроники автомобиля.

“На автомобиле могут быть заметны различные повреждения в тех местах, где есть доступ к системе сигнализации, к ответным кнопкам, к местам открытия», — рассказал Балашов в интервью агентству «Прайм».

Кроме того, автовладельца должна обеспокоить проблема с радиоключом автомобиля: перебои в работе. По словам эксперта, в таких случаях необходимо обратиться в сервис, чтобы перекодировать ключ.

Ранее МВД сообщило о 849 случаях угона автомобилей в Санкт-Петербурге в 2021 году. Отмечается, что число кражи машин за последние три года сократилось в четыре раза, однако общее число преступлений за год увеличилось.