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Диетолог Пигарева: готовые соусы содержат много «скрытого» сахара

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 02:24
Общество
Диетолог Пигарева: готовые соусы содержат много «скрытого» сахара
pixabay.com

Москва, 18 декабря. Продукты способны иметь сахар, даже в случае отсутствия его на этикетке. Диетолог Юлия Пигарева составила список продуктов, куда он входит.

Пигарева во время беседы с радио Sputnik сообщила, что на первой строчке находятся газированные напитки. По словам диетолога, они имеют крайне большое количества сахара. Она отметила, что человек способен выпить большое количество этих напитков. Врач сообщила, что дальше идут готовые соусы. По мнению Пигаревой, обычно люди не подозревают, что в них может содержаться много лишнего сахара.

Диетолог добавила, что также не стоит забывать о фруктовых йогуртах и сладких молочных продуктах. По ее словам, они также имеют в своем составе сахар. При этом разные мюсли и быстрые завтраки, как правило, содержат сахар.

Кардиолог Герман Гандельман недавно заявил, что алкогольные напитки опасны для страдающих от диабета людей. По словам медика, грейпфрутовый сок также можно отнести в этот список.

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