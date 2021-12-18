Мошенники стали притворяться специалистами по соцсетям и предлагать разблокировать аккаунт

Москва, 18 декабря. Мошенники придумали новую схему обмана, при которой прикидываются специалистами по восстановлению заблокированных профилей.

Ранее в такую ситуацию попала жительница Уссурийска, которая отдала «специалистам» 8 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба местного отдела МВД.

Девушка рассказала, что в одной из соцсетей у нее был заблокирован профиль. Решив его восстановить, она начала поиск в интернете соответствующих услуг. Найдя подходящую контору, она перечислила аферистам деньги. Мошенники после этого перестали выходить на связь и свои обязательства не выполнили.

Юрист Натан Будовниц в беседе с «Известиями» рассказал, что при таком случае в теории вернуть свои деньги можно. Однако на практике многое будет зависеть от обстоятельств, которые напрямую связаны с конкретным переводом денежных средств.

Специалист отметил, что в таком случае есть два пути: попытаться подать заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества и обратиться в суд с заявлением о возврате денежных средств.

«Если мы обращаемся в суд, то необязательно ссылаться на мошенничество, можно выбирать разные причины, начиная от перевода денег по ошибке и заканчивая тем, что те обязательства, которые были обещаны, не были исполнены», — отметил Будовниц.

Юрист предупредил, что в суде очень сложно указать, кому именно был осуществлен перевод. Непросто установить личность и факт обмана и в плане уголовного преследования, указал он.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали взламывать аккаунты россиян на «Госуслугах». Хакеры после взлома учетных записей продают их в даркнете.