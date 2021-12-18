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Белоруссия может сохранить членство в Договоре по открытому небу после 18 декабря

Политика
Белоруссия может сохранить членство в Договоре по открытому небу после 18 декабря
wikipedia.org  /  Dmitry Zherdin / CC BY-SA 3.0

Москва, 18 декабря. Эксперты рассказали, какое будущее ждет Договор по открытому небу (ДОН) после выхода из него России.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в беседе с «Известиями» рассказал, что дальнейшая судьба ДОН целиком и полностью находится в ведении остающихся государств. При этом территориальный охват договора, если он продолжит функционировать при отсутствии России и США, в разы сократится.

«Выход из ДОН двух ключевых участнико и прекращение существования группы, в которую входила Беларусь, создает совершенно новую ситуацию и для договора, и для Беларуси, которой предстоит самостоятельно выполнять ДОН», — заявили в диппредставительстве.

Научный сотрудник Института исследования проблем мира и безопасности при Гамбургском университете (IFSH) Александр Греф в свою очередь напомнил, что в ДОН остается еще 32 государства. После выхода из документа США и России он все равно продолжит существовать.

Эксперт отметил, что важным вопросом является то, останется ли в договоре Белоруссия. По его словам, у Минска нет соответствующих самолетов и оборудования, но он может принять их у Москвы. Наиболее вероятно, что полеты возобновятся лишь с 2023 года, полагает он.

В июле сообщалось, что Белоруссия солидарна с Россией относительно выхода из ДОН. Минск поставил под сомнение эффективность и жизнеспособность соглашения.

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