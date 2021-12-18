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The Markup: приложение для отслеживания маршрута детей Life360 продает данные пользователей

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 01:45
Общество
The Markup: приложение для отслеживания маршрута детей Life360 продает данные пользователей
pixabay.com  /  Free-Photos

Москва, 18 декабря. Семейный трекер Life360, которым пользуются родители для отслеживания маршрута детей, продает сведения брокерам данных. Соответствующее заявление сделал независимый медиапроект The Markup.

В расследовании приняли участие четыре анонимных источника, двое из которых — экс-сотрудники Life360, остальные — брокеры данных. Только за 2020 год компания якобы получила за продажу персональных данных 16 млн долларов, сообщает издание «Известия».

При этом директор Life360 не подтвердил, но и не опроверг заявления The Markup о продаже личных данных пользователей.

Ранее сообщалось, что жертвами интернет-мошенников могут стать не только простые пользователи Сети, но и другие хакеры. Об этом сообщают аналитики платежной системы Visa.

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данные пользователей The Markup Life360
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