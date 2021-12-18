The Markup: приложение для отслеживания маршрута детей Life360 продает данные пользователей

Москва, 18 декабря. Семейный трекер Life360, которым пользуются родители для отслеживания маршрута детей, продает сведения брокерам данных. Соответствующее заявление сделал независимый медиапроект The Markup.

В расследовании приняли участие четыре анонимных источника, двое из которых — экс-сотрудники Life360, остальные — брокеры данных. Только за 2020 год компания якобы получила за продажу персональных данных 16 млн долларов, сообщает издание «Известия».

При этом директор Life360 не подтвердил, но и не опроверг заявления The Markup о продаже личных данных пользователей.

Ранее сообщалось, что жертвами интернет-мошенников могут стать не только простые пользователи Сети, но и другие хакеры. Об этом сообщают аналитики платежной системы Visa.