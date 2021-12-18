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Посол России в ФРГ Нечаев: Москва ответит Берлину на высылку дипломатов

Политика
Посол России в ФРГ Нечаев: Москва ответит Берлину на высылку дипломатов
wikipedia.org  /  rusemb.at / CC BY 3.0

Берлин, 18 декабря. Россия после высылки дипломатов из Германии хоть и оставляет «открытыми двери» для диалога с ФРГ, все равно не оставит без ответа «недружественный акт» Берлина, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев, комментируя влияние высылки дипломатов на российско-германские отношения и запуск «СП-2».

Нечаев назвал российский газопровод «Северный поток — 2» международным коммерческим проектом, который отвечает интересам ФРГ и Европы. При этом проект полностью готов к эксплуатации. Об этом сообщают «Известия».

«Сроки его запуска зависят от прохождения процедуры сертификации, которая находится в ведении профильных германских органов. Этот подход подтвержден новым правительством ФРГ. В попытках политизации проекта усматриваем проявления недобросовестной конкуренции и желание подзаработать политических очков на модной нынче на Западе ниве сдерживания России», — сказал Нечаев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обязательно ответит на высылку двух сотрудников посольства из Германии. Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон-гранта. Высылка связана с приговором суда по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Россиянин, обвиняемый в преступлении, получил пожизненный срок.

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берлин дипломаты нечаев
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