Эксперт Герасимов порекомендовал сэкономить на подарках к Новому году с помощью распродаж

Москва, 18 декабря. Предпраздничные распродажи помогут сэкономить на подарках к Новому году, рассказал финансовый советник, автор книги «Как привести деньги в порядок» Алексей Герасимов.

Герасимов порекомендовал россиянам посмотреть предложения, которые есть на рынке. Об этом он рассказал телеканалу «360».

«Иногда бывают хорошие вещи с дисконтом 20-40%. Тем, у кого есть сложности с финансами, стоит обратить на это внимание в первую очередь», — сказал эксперт.

Герасимов добавил, что за границей предновогодние распродажи являются довольно популярной вещью. Россияне нередко покупают подарки 31 декабря, из-за чего переплачивают. К Новому году растет инфляция, товары становятся дороже. В связи с этим необходимо заранее подумать о покупке подарков родным и близким.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что россияне перед праздниками получат все денежные выплаты, заложенные в бюджет. Так, у работающих россиян авансовая зарплата и аванс приходят на период с 1 по 10 января.