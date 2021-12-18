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Россия может столкнуться с серьезным дефицитом кофе до 2023 года

Экономика
Россия может столкнуться с серьезным дефицитом кофе до 2023 года
pixabay.com  /  Alexandra ❤️A life without animals is not worth living❤️

Москва, 18 декабря. Стоимость кофе на бирже практически достигла максимума за последние десять лет. Ряд неблагоприятных факторов может быть признаком того, что до 2023 года в России возникнет серьезный дефицит данного продукта.

Так, Бразилия, выращивающая свыше 30% всего мирового кофе, испытывает рекордный неурожай. Помимо этого, в Колумбии значительная часть продукта испорчена из-за дождей, Эфиопии грозят проблемы с производством из-за надвигающейся гражданской войны, а во Вьетнаме произошла новая вспышка коронавируса, передают «Известия».

Все эти факторы способны крайне негативно повлиять на стоимость продукта. Рынок кофе и без того штормит на протяжении всего года: в декабре цена фьючерсов достигла десятилетнего максимума. По мнению экспертов, стоимость напитка в рознице может вырасти на 20-30%, при этом больше всего подорожают самые дешевые сорта.

Ранее президент России Владимир Путин поручил властям российских регионов принять меры по сдерживанию роста цен на продукты. Регионам необходимо будет увеличить объемы производства, а также повысить доступность товаров первой необходимости.

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кофе продукты подорожание рост цены
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