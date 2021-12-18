Минцифры разработал новый проект поддержки российских литераторов

Москва, 18 декабря. Государство передаст новому писательскому фонду все имущество, которое ранее принадлежало Литфонду СССР. Распоряжаться им будут президентская администрация, сотрудники различных госструктур, а также сами писатели.

Речь, в том числе, идет о воссоздании писательских дачных резиденций и домов творчества — своеобразных литературных кластерах, информируют «Известия». Предполагается, что такие меры улучшат условия для творческого труда.

«Таким образом, по сути, будет предпринята попытка воссоздания системы поддержки творческих работников, существовавшей в СССР», — объяснила главный научный сотрудник Государственного института искусствознания, замдиректора по научной работе Института экономики РАН Валентина Музычук.

Будут учитываться и современные реалии, в частности, ряд современных проблем. Такая структура поддержки литературного творчества позволит активнее привлекать в литературную сферу молодежь, возродит сферу художественного перевода, поможет распространять литературные журналы и многое другое.

Недавно писатель Михаил Карс рассказал, чем отличается современный читатель от читателя прошлых лет, а также как изменились книжные вкусы молодежи.